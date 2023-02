Der kalifornische Betreiber von Lernplattformen hat mit dem Ausblick klar enttäuscht. Der Umsatz in 2023 wird maximal 760 Mio. $ (- 1 %) erreichen, Analysten hatten 818 Mio. $ angesetzt. Im abgelaufenen Jahr wurde die Bruttomarge von 67 auf 74 % ausgebaut, doch die operative Marge verschlechterte sichauf 1,2 %. Die CHEGG-Aktie verlor nachbörslich 22 % auf 16,45 $. Dies entspricht 2,1 Mrd. $ Börsenwert, als Forward-KGV wird 17 angezeigt. Lernplattformen sind zurzeit als Investmentthema kaum in Mode. Das könnte sich ändern, sobald der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Wissensvermittlung in den Vordergrund geschoben wird. CHEGG gehört zunächst einmal auf die Watchlist.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.