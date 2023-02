DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: selfio.de als "Branchen-Champion" beim Kunden-Award 2022/23 der DtGV ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Marburg (pta/08.02.2023/07:00) - * Platz 1 für selfio.de in der Kategorie "Kundenzufriedenheit" bei den Online-Anbietern für Heiztechnik * Platz 3 beim "Preis-Leistungs-Verhältnis"

Der Online-Shop selfio.de, betrieben von der Selfio GmbH, einer Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), wurde im Rahmen des diesjährigen deutschen Kunden-Awards der DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH, Berlin) mehrfach ausgezeichnet. Die Studienergebnisse zeigen, dass selfio.de aus Sicht der befragten Kunden zu den besten Online-Anbietern für Heizsysteme zählt. In der Kategorie "Kundenzufriedenheit" belegt selfio.de den 1. Platz und wird damit zum Branchen-Champion gekürt. Beim "Preis-Leistungs-Verhältnis" rangiert selfio.de auf dem dritten Platz.

Basis für die Auswertung der DtGV waren mehr als 339.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 2.589 Unternehmen aus 258 Branchen. Für die Online-Befragung wurden die Panellisten nach soziodemographischen Merkmalen so ausgewählt, dass sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbildeten. Einbezogen wurden nur Bewertungen von Personen, die in den letzten drei Jahren tatsächlich Kunde des bewerteten Unternehmens waren.

Bei den teilnehmenden Unternehmen sind die größten und bedeutendsten Anbieter der jeweiligen Branche vertreten. Sie wurden von der DtGV in Eigenrecherche ermittelt und waren selbst nicht in die Umfrage eingebunden. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden.

"Auf selfio.de finden Kunden nicht nur modernste Haustechnik, sondern auch Unterstützung für ihr Projekt - und das bereits ab der Planungsphase", unterstreicht Selfio-Geschäftsführer Roger Moore. "Im Unterschied zu vielen anderen Onlineshops sind unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter auch telefonisch erreichbar und haben den ein oder anderen Tipp aus der Praxis parat. Das ist sicher ein wichtiger Faktor für die hervorragende Bewertung gewesen."

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Über Selfio:

Die Selfio GmbHist ein Anbieter hochwertiger Haustechnik-Produkte mit dem Schwerpunkt Sanitär, Heizung, Klima (SHK) und Produkten wie Fußbodenheizung, kontrollierte Wohnraumlüftung und Wasseraufbereitung sowie Wärmepumpen, solarthermische Anlage, Pumpen und Schornsteinen. Selfio unterstützt Heimwerker und Selberbauer bei Projekten mit seinem professionellen Planungsservice sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten. Darüber hinaus stellt Selfio umfangreiche Video-Tutorials und Produktvorstellungen zur Verfügung und bietet in Kombination mit seinen technischen Vorausberechnungen (Schnellauslegungen) Services für jedermann.

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 01:00 ET (06:00 GMT)