Frankfurt am Main (ots) -Die Sieger stehen fest. Fünf Frauen haben sich bei der Kreativ-Challenge des Schreibwarenherstellers BIC durchgesetzt. Mit einzigartigen Motiven, starken Farben und sehr persönlichen Einblicken. Der 1. Platz geht an Roxanne Schulz aus Riegelsberg im Saarland. Dahinter: Manuela Schappert (2. Platz, Rostock), Fabienne Jahn (3., Bad Neuenahr-Ahrweiler), Angelika Hirt (4., Michelstadt) und Sina Grunewald (5., Oberhausen).Eine junge Frau sitzt vor einem Schreibtisch. Um sie herum: Chaos. Bücher, Pflanzen, Hunde, eine Kamera, Wolle, andere Dinge. Mit diesem Selbstporträt hat Roxanne Schulz die "BIC Intensity Kreativ-Challenge 2022" gewonnen. "Roxannes Bild ist unglaublich fesselnd", schwärmt Jurorin Shania Bo. "Egal, wie lange man draufschaut, man entdeckt immer wieder etwas Neues.""Zeige, was Dich persönlich ausmacht" - unter diesem Motto stand der bundesweite Kreativwettbewerb. "Über 7.300-mal haben Teilnehmer in sich selbst hineingehört und ihre Gefühle und Eindrücke auf ein Blatt Papier gebracht", verrät Sophie Schneider, Manager bei BIC Deutschland. "Herausgekommen sind eindrucksvolle Bilder, die für den Betrachter eine kreative Inspiration für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich sind."Eine Jury aus den Kreativ-Influencern Shania Bo, Alieu Sawaneh und Jette Lübbehausen bewertete die Einreichungen nach den Kriterien Originalität, Kreativität und Farbvielfalt. So landete Manuela Schappert auf Platz 2. Die 31-Jährige zeichnete in einem abstrakten Umfeld eine Frau in schwarz-weiß. In ihren Händen: bunte Masken.Die drittplatzierte Fabienne Jahn punktete mit einem expressionistisch-angehauchten Werk. Zwischen einer Pflanze, zwei Händen und mehreren Augen stehen Begriffe wie "Feminine", "Strong" und "Independent". Auf den vierten Platz wählte die Jury Angelika Hirt. Dahinter folgt Sina Grunewald.