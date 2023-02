EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien

DIC Asset AG vermietet weitere 4.140 qm im Frankfurter Landmark-Gebäude Global Tower - Vorvermietungsquote steigt auf 76%



08.02.2023

DIC setzt mit dem Premiumprodukt Global Tower neuen Vermietungsstandard

Hohe Vermietungsleistung prägt den Frankfurter Office-Markt

Frankfurt am Main, 08. Februar 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, meldet weitere Mietvertragsabschlüsse über 4.140 qm Bürofläche in der Frankfurter Landmark-Immobilie Global Tower. Die Mietverträge haben langfristige Laufzeiten von bis zu 15 Jahren. Damit hat die DIC im vierten Quartal 2022 insgesamt rund 10.000 qm im Global Tower vermietet, was 46% der Neuvermietungen im Frankfurter Bankenviertel entspricht. Die Vermietung von 4.700 qm an die Rechtsanwaltskanzlei Mayer Brown LLP gehört zudem zu den größten Bürovermietungen im vierten Quartal 2022. "Wir haben einen klaren Blick auf die Herausforderungen, und das schon lange bevor sie Realität werden. Mit diesem Wissen agieren wir vorausschauend und können auf Marktveränderungen adäquat reagieren. Mit dem Premiumobjekt Global Tower haben wir ein Produkt auf den Markt gebracht, welches die aktuelle Nachfrage nach smarten, flexiblen Premium-Büroflächen im Frankfurter Bankenviertel bedient und den Nutzern ein hohes Maß an Flexibilität bei der Raumplanung bietet", sagt Christian Fritzsche, Vorstand Operations der DIC. Die DIC hat den Global Tower durch aktives Asset-Management und ein umfassendes Rebranding neu positioniert. Mittlerweile sind 76% der Flächen vermietet. Zu den Mietern gehört die ICF BANK AG, eine der führenden Wertpapierhandelsbanken Deutschlands. Sie verlegt ihren Frankfurter Standort von der Kaiserstrasse in den Global Tower und bezieht 1.500 qm. Die partnergeführte Investment Bank Carlsquare mietet rund 480 qm Bürofläche und erschließt sich mit dieser Anmietung einen weiteren Standort. Carlsquare begleitet Unternehmen, die mit einer strategischen Kapitalmaßnahme Wachstum gestalten und Wertsteigerung erzielen wollen. Darüber hinaus hat die DIC 2.160 qm an ein Beratungsunternehmen vergeben. Ausschlaggebend für die Standortwahl waren für die Nutzer das flexible Flächenkonzept, die zentrale Lage und das innovative Arbeitsumfeld des Global Tower. Unterstützt wurde die DIC bei der Vermietung von CBRE als Lead-Makler und Capstone Legal als Rechtsberater. Jones Lang LaSalle SE vermittelte die Vermietung an die ICF Bank und das Beratungsunternehmen, NAI apollo die Vermietung an Carlsquare.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 359 Objekte mit einem Marktwert von 14,5 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

