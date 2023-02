DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EON - Die NRW-Kartellbehörde hat den Energiekonzern Eon zur Rückzahlung an Fernwärmekunden verdonnert. "Der Vergleich der Fernwärmepreise für das Versorgungsgebiet Erkrath-Hochdahl mit vergleichbaren Versorgungsgebieten hat für 2017 bis 2019 ergeben, dass die Preise für Erkrath-Hochdahl über denen der Vergleichsunternehmen lagen. Deshalb wird Eon für die Jahre 2017 bis 2019 auf Basis der jeweiligen Abnahmemengen in diesen Jahren Erstattungsleistungen auszahlen", sagte ein Sprecher des NRW-Wirtschaftsministeriums der Rheinischen Post. "Die Erstattungen für die Jahre 2017 bis 2019 im Versorgungsgebiet Erkrath-Hochdahl belaufen sich insgesamt auf circa 164.500 Euro." (Rheinische Post)

FIREBLOCKS - In der Kryptobranche setzen Unternehmen häufig die Software von Fireblocks ein, die zur Sicherheit von Wallet-Transaktionen und Coin-Verwahrung beiträgt. "Ich gehe davon aus, dass wir schon bald die Marke von 2 .000 Kunden erreichen", sagte Deutschland-Chef Tim Bruenjes im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Das Wachstum werde stark über Partnerschaften gestaltet, die immer weiter in die Verästelungen der Finanzwirtschaft reichen. So habe man im Zahlungsverkehr Partnerschaften mit den Zahlungsdienstleistern FIS und Worldpay sowie zuletzt mit Checkout.com geschlossen. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 01:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.