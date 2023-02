The following instruments on XETRA do have their first trading 08.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.02.2023Aktien1 GB00BP7NQJ77 Kistos Holdings Plc2 SE0015193412 Akobo Minerals AB3 AU000000IMA1 Image Resources NL4 DE000A3E00M1 IONOS Group SE5 CA98387W2058 X-Terra Resources Inc.Anleihen/ETF1 XS2585553097 Bankinter S.A.2 XS2582814385 British Telecommunications PLC3 DE000DD5A143 DZ BANK AG4 DE000DD5A135 DZ BANK AG5 US075887CQ08 Becton, Dickinson & Co.6 DE000A3MQYP1 Berlin, Land7 DE000SLB4345 Landesbank Saar8 US595112BZ51 Micron Technology Inc.9 US91282CGL90 United States of America10 XS2582814039 British Telecommunications PLC11 XS2583248625 Municipality Finance PLC12 US65339KCP30 Nextera Energy Capital Holdings Inc.13 US65339KCQ13 Nextera Energy Capital Holdings Inc.14 US65339KCN81 Nextera Energy Capital Holdings Inc.15 US65339KCM09 Nextera Energy Capital Holdings Inc.16 US912810TN81 United States of America17 IE000M7V94E1 VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF