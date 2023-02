Der Chart auf Monatsbasis zeigt: Der TecDAX wäre jetzt an einem Punkt, an dem er aus charttechnischer Sicht die Chance hätte, sich den Weg bis an das Hoch vom Herbst 2021 freizukämpfen, sofern er bis zum Monatsende noch etwas zulegt. Aber einfach wird das nicht.

