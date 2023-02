Handlungsbedarf am Mittwoch: "Rallye-News" - Jetzt offiziell! - Die Milliarden-Dollar-Meldung im Kontext…

Anzeige / Werbung

Mit der in Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Meldung dürfte es bei Wiederaufnahme des Handels an der Heimatbörse in Nordamerika den (antizipierten) Anschub geben.

Dieser könnte eine schon am vergangenen Freitag indizierte neue Rallye auslösen. Wir sprechen von einer Meldung, die belegt, dass dieses Unternehmen jetzt wahrhaftig das Zeug hat, der nächste große Gewinner im Lithiumbereich zu werden (der Top-Performer des letzten Jahres (Patriot Battery Metals) brachte frühzeitig mutigen Anleger*innen mehrere tausend Prozent Performance). Das Potenzial scheint unvergleichlich groß: Wir sehen jetzt Handlungsbedarf, der jetzt frühe Vogel ist womöglich wieder einmal im Vorteil…

Wir sehen bei diesem noch jungen Lithiumtitel jedenfalls schon kurzfristig mehrere hundert Prozent Gewinnpotential und sind überzeugt, dass ein jetziger Einstieg lohnen wird. Mittel- bis längerfristig ist potenziell noch viel mehr drin. Mit der lancierten "Milliarden-Dollar-Meldung", die es in der Tat in sich hat, steht es jetzt schwarz auf weiß gedruckt: Die sog. TLC-Lagerstätte wird auf über 3 Mrd. USD geschätzt und dem noch im kleinen Schatten stehende Unternehmen POWR Lithium ist es gelungen, genau angrenzend an der TLC-Lagerstätte ein Projekt zu sichern, das in den nächsten Wochen und Monaten im Explorationsfokus stehen dürfte. Kommt die erste Erfolgsmeldung (ein sog. Geophysics-Programm sollte kurzfristig Ergebnisse bringen), dann ist mit einer kompletten Neubewertung zu rechnen, bringt POWR Lithium derzeit nicht einmal 13 Mio. Euro auf die Börsenwaage (auchAmerican Lithium wiegt wohl auch im Kontext zur aktuellen sog. PEA und der einhergehenden Schätzung mit rund 680 Mio. Euro noch wenig, aber Sie sehen selbst, wo beim neuen Nachbarn POWR Lithium die Reise hingehen könnte).

Breaking News und eine unseres Erachtens starke Einstiegschance bei

POWR Lithium*

WKN: A3D6BS , CSE: POWR )

POWR Lithium Congratulates American Lithium's Increased Resource Estimate and Positive PEA - Neighboring company increases resource to Halo project property boundary

HIER zur Meldung.

Es ist offiziell: POWR Lithium bestätigte in der Nacht auf Mittwoch die unmittelbare Nachbarschaft zur TLC-Lagerstätte von American Lithium. Diese wird auf einen Wert nach Steuern von 3,26 Mrd. USD geschätzt. Unsere treuen Leser*innen konnten mit der Aktie von American Lithium sehr viel verdienen: 7.000 %, so viel war tatsächlich mit der Aktie von American Lithium zu machen, mit der Aktie, die unser Team schon entdeckt hat, als viele in der Investment Community den Pick noch herablassend abtaten: "Zu früh"; "die Chancen stehen 1:1.000"; "wer weiß schon, ob es da wirklich Lithium gibt"; "wahrscheinlich wieder so eine Pennystock-Abzocke" (…). Genau diesem Unternehmen gehört TLC. Jeder, der sich mit Explorern beschäftigt, der kennt wohl heute auch American Lithium.

Aus 10.000 Euro bis zu 700.000 Euro seit 2019!!! American Lithium war ein Volltreffer: Wir sehen in POWR Lithium die nächste große Chance.

Seit dem Tief in 2019 waren mit der Aktie bis zu 7.000 % Performance drin, aus 10.000 Euro Investment wären im Hoch in weniger als vier Jahren bis zu 700.000 Euro geworden. - Das ist Fakt! Und laut einem neuen Gutachten ist jenes Projekt, wo der Mainstream zunächst wohl eher wenig Potenzial sah, nun über 3 Milliarden USD wert! Es gibt nun einen Titel, der definitiv in der Kategorie "Early Stage" oder "Geheimtipp" anzusiedeln ist, den man ähnlich wie einst American Lithium "herablassend" betrachten kann, oder eben doch genau hinschauen und das Potenzial erkennen, denn das Unternehmen ist jetzt mit der Sicherung des Halo-Projekts direkter Nachbar von American Lithium: Es geht um den (Noch-) Pennystock POWR Lithium* (WKN: A3D6BS). Mit dieser Aktie könnte jetzt schon in den nächsten Tagen, aber auch auf Sicht der nächsten Monate, sehr viel zu holen sein. Nachdem sich die Meldungen der Branche jüngst überschlagen und erste Resultate vom Halo-Projekt zu erwarten sind, sollte man unserer Meinung nach genau jetzt eine Wagnisposition im Depot haben, noch bevor erste Resultate bekannt werden.

"Monsternews": 3,26 Mrd. USD, so viel ist laut einer nun veröffentlichen Meldung und nach Abschluss aller vorliegenden Daten im Rahmen eines sog. PEA-Gutachtens das Lithiumprojekt in Nevada von American Lithium (nach Steuern!) wert. Die Aktie des Unternehmens, auf das wir schon aufmerksam gemacht haben, als noch keiner wusste, wer oder was American Lithium ist und die Zweifel eines Lithiumfundes im Mainstream des Finanzmarktes noch sehr groß waren, hat sich vom Pennystock zu einer der international bekanntesten Explorer im Lithiumbereich entwickelt. Früh entscheidungsfreudige und risikobewusste Investoren konnten definitiv das meiste Geld verdienen. Die Bewertung nähert sich inzwischen (erneut) dem Milliardenbereich an, der Aktienkurs hat sich allein seit Juli letzten Jahres nahezu verdreifacht, seit dem Tief in 2019 im Hoch gar bald versiebzigfacht (kein Tippfehler: 70!). Der Hebel ist nun bestimmt nicht mehr so groß wie einst, als wir die Ersten waren, die das Potenzial in American Lithium entdeckt haben, noch bevor das Thema auch bei deutschsprachigen Anleger*innen immer mehr Aufmerksamkeit bekam. Und es gibt noch einen "Nevada-Star": Das Thacker-Pass-Projekt des kanadischen Unternehmens Lithium Americas rückt jetzt in den Fokus des Automobilkonzerns Generals Motors: Dieser will 650 Mio. USD in das Projekt investieren)! - Lesen Sie selbst: GM Investing $650M In Nevada Lithium Mine For EV Battery Production

Erfolg im wahrsten Sinne des Worte "naheliegend"! - Die neue American Lithium!?

Nevada entwickelt sich also offenbar zum "Place-to-be", doch die Ressourcen sind nicht unlimitiert, doch was, wenn es ein Unternehmen gibt, dem es gelungen ist, sich ein unmittelbar zu American Lithiums TLC-Lagerstätte benachbartes Projekt zu sichern, dessen Aktie noch im Pennysegment bei einer "Minibewertung" notiert?

POWR Lithium*

WKN: A3D6BS , CSE: POWR )



COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Wir sehen in der Aktie des Lithiumunternehmens POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) das Potenzial einer neuen "American Lithium", wie wir sie schon vor Jahren entdeckt haben. Der Zeitpunkt für einen Einstieg könnte unseres Erachtens nicht besser gewählt sein als jetzt, doch aufgepasst, der Kurs zieht bereits deutlich an und ein jetzt noch früher Einstieg drängt sich unseres Erachtens nach Auswertung der Faktenlage förmlich auf.

Anleger*innen, die jetzt etwas Mut aufbringen, könnten einen ähnlich großen Coup landen, wie schon vor einigen Jahren, als wir American Lithium entdeckt haben, bevor der Mainstream über die Aktie gesprochen hat und sich das TLC-Projekt zur Lithium-"Goldgrube" entwickelte. Mit der Aktie von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) könnten tatsächlich und sogar recht schnell mehrere hundert Prozent Rendite drin sein, mittelfristig hat das Papier im Erfolgsfall wohl wahrhaftig sogar prozentual vierstelliges Renditepotenzial:

Das Management von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) geht nämlich davon aus, dass das sog. Halo-Projekt, welches das Unternehmen dieses Jahr diversen Explorationsmaßnahmen unterziehen will (Bohrziele sollen gerade abgesteckt werden), unter derselben geologischen Formation liegt, die auch die TLC-Lagerstätte von American Lithium beherbergt und man in weiterer Folge zu den wichtigen Akteuren in Nevada zählen wird.

Nevada hat die Chance, für die Energie das zu werden, was die Wall Street für das Finanzwesen oder das Silicon Valley für Technologie ist. Steve Sisolak, Gouverneur von Nevada

Selbstredend gilt es nun, diese "Theorie" zu beweisen und in der Praxis darzulegen. Gelingt dieser Schritt bzw. deutet sich auch nur ansatzweise an, dass dieser Schritt wirklich gelingen kann, was meinen Sie, was dann mit der Aktie eines Unternehmens passiert, das sich exklusiv die Rechte auf das Projekt gesichert hat und das laut Schlusskurs am Dienstagabend lediglich mit rund 13 Mio. Euro bewertet ist und selbst nach einer Verzehnfachung des Kurses immer noch nur mit einem kleinen Bruchteil der Bewertung von American Lithium quotieren würde (derzeit bei rund 680 Mio. Euro). Noch einmal: Der Wert des TLC-Projekts von American Lithium wird gemäß des aktuellen PEA-Gutachtens auf über 3 Mrd. USD nach Steuern geschätzt. Und Sie haben selbst gesehen, was mit der Aktie von American Lithium geschehen ist, das ist Fakt und lässt sich überall nachvollziehen! Auch Mutter Natur lässt sich nicht leugnen, wird die geologische Formation doch zumeist kaum unterbrochen, nur weil das Grundstück ab einer markierten Stelle einen anderen Besitzer hat. Und das Halo-Projekt ist nicht viel kleiner als der Abschnitt des Gesamtprojekts von American Lithium, auf dem die gegenwärtige Lagerstättengröße definiert wurde.

POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) ist mit der Sicherung des Halo-Projekts gleich neben American Lithium ein großer Coup gelungen. Jetzt frühzeitig positionierte Investoren könnten extrem profitieren



Wir hegen keinen Zweifel, dass Aktionäre von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) bei einem Bohrerfolg in diesem Jahr sehr viel Geld verdienen werden. Der Aktienkurs zieht jüngst schon sehr deutlich an, wohl auch in Hinblick der neuerlichen Entwicklungen in Nevada, das offensichtlich immer mehr im Fokus der Giganten der Branche rückt: General Motors will nämlich 650 Mio. USD in das kanadische Lithiumunternehmen Lithium Americas (mit einem Nevada-Projekt) investieren! - Der Automobilkonzern gab bekannt, dass man sich somit den Zugriff auf das Thacker-Pass-Projekt in Nevada sichern will, welches, wie es heißt, die größte derzeit bekannte Lithium-Quelle in den USA und die drittgrößte der Welt darstellen könnte. Noch ist das sog. Clay-Projekt (TLC von American Lithium und das von POWR Lithium optionierte Halo-Projekt sind auch sog. Clay-Projekte) nicht in Produktion.

Eines dürfte klar sein: Wenn ein Konzern wie General Motors bei der künftigen Lithiumversorgung auf Nevada wettet, sollte viel zu holen sein. Vom Thacker-Pass-Projekt erhofft sich General Motors eine Lithiumquelle für jährlich eine Millionen Fahrzeuge. Der Startschuss für die Inbetriebnahme ist gegenwärtig für 2026 avisiert. Das TLC-Projekt von American Lithium könnte das nächste Übernahmeziel werden und bei einem Bohrerfolg auf dem Halo-Projekt sollte POWR Lithium ebenso in den Fokus rücken können.

Bei POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) dreht sich die Welt sich aber noch um ein zweites Projekt in Nevada, um das sog. Eli-Projekt, bei dem sich erste Untersuchungen ebenso als extrem vielversprechend herausstellten, so sehr vielversprechend, dass man bereits "Testmaterial" ins Labor schickte, um zu prüfen, ob sich mit der Extraktionsmethode der Technologieschmide MDS Technical Corp. Lithium gewinnen lässt. Es handelt sich bei dem Test um eine innovative Extraktionsmethode für sog. Clay-Lagerstätten. Die Tests sollen bereits laufen, mit Ergebnissen ist jederzeit zu rechnen. Tatsächlich meldete brachte das Team von POWR Lithium mit 1.023 ppm (Li Grab Sample) den bisher höchsten Lithiumwert auf dem Eli-Projekt (Highest lithium value intersected on the ELi property to-date) zu Tage. Die erste Oberflächenexploration der TLC-Lagerstätte von American Lithium lieferte einst sehr ähnliche Ergebnisse mit Lithiumgehalten von 129,5-1.380 ppm.

Conclusio: POWR Lithium scheint extrem stark aufgestellt und könnte die nächste große Nummer unter den Lithiumexplorern werden. Wie schnell es da derzeit aufwärts gehen kann, das sieht man bei zahlreichen Lithiumexplorern, allen voran auch bei der Aktie des kanadischen Lithium-Shootingstars Patriot Battery Metals: Über 7.000 % seit dem Tief in 2022. Diese Performance hat sicherlich so manchem Aktionär Freudentränen in die Augen gezaubert, ein wunderbares Gefühl, das wir auch noch von American Lithium kennen. Die Aktie von POWR Lithium fängt gerade erst zu laufen an, unser Hot Stock für die neue Börsenwoche. Unser Tipp: Zu Wochenbeginn gleich frühzeitig dabei zu sein, könnte sich besonders bezahlt machen, gehen wir davon aus, dass sich das in den letzten Tagen entstandene Momentum auch zu Wochenbeginn wieder fortsetzt und die Aktie nicht mehr billiger wird.

Übrigens: Einer der wirklich erfolgreichen Manager der Minenbranche, ein Mann, dem größten Respekt gebührt, hat offensichtlich auch das Potenzial bei POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) erkannt und ist seit kurzem der Kopf in Sachen Projektentwicklung und potenzieller neuer Akquisitionen: Jean Depatie war nicht nur Direktor von Glamis Gold, die an Goldcorp verkauft wurde und sich in weiterer Folge zu einem Multimilliardenkonzern entwickelte, er war auch Direktor der Consolidated Thomson Iron Mines Ltd., die von Cliff Natural Resources Inc. in einer 4,9 Milliarden Dollar schweren Transaktion geschluckt wurde. Exakt dieser Jean Depatie wurde sogar vom Ministerium für Mining und Energie im kanadischen Quebec ausgezeichnet.

In Hinblick der jüngsten und bevorstehenden Entwicklungen könnte exakt jetzt wirklich der "lithiumrichtige" Zeitpunkt sein, in die Aktie von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) zu investieren! Meinung Redaktion

Steve Sisolak (Gouverneur von Nevada) und weitere Politiker glauben, dass der US-Bundesstaat Nevada in den nächsten Jahren eine große und gewichtige Rolle bei der Sicherung von Lithiumlieferverträgen spielen wird. Nevada ist generell für seine große Bergbaufreundlichkeit bekannt, so gehört der Staat zu den größten Goldproduzenten der Welt. Der Lithiumproduzent Albermarle betreibt die derzeit einzige operativ in Betrieb befindliche Lithiummine in Nevada. Das Unternehmen hatte zuvor seine Pläne zur Exploration von Clay-Vorkommen bekannt gegeben und seine Lithiumproduktion verdoppeln zu wollen. American Lithium ist mit seinem Clay-Vorkommen auf dem Vormarsch. Die Aktie von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) könnte der nächste große Gewinner sein, einer der einzigen Nevada-Lithiumtitel, die aktuell nicht einmal eine zweistellige Millionenbewertung auf die Börsenwaage bringen.

HIER geht es zur Webseite von POWR Lithium.

Wir wünschen wie immer den besten Erfolg!

IHR

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA73940N1096