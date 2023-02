Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "Curb your enthusiasm" (etwa: Halte deine Begeisterung im Zaum) ist nicht nur der Titel einer erfolgreichen langjährigen US-Comedyserie mit Larry David, es ist auch eine passende Warnung an die Finanzmärkte für den Umgang mit den aktuellen Inflationsdaten, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...