Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der BASF SE (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11):Christian-Matthias Jutzi (46), Senior Vice President, Mobile Emissions Catalysts, Iselin, New Jersey, USA, übernimmt am 1. Mai 2023 als President die Leitung des Bereichs Corporate Finance in Ludwigshafen. Er folgt auf Dr. Dirk Elvermann (51), der, wie am 20. Oktober 2022 gemeldet, vom Aufsichtsrat zum neuen Finanzvorstand und Chief Digital Officer berufen worden ist. ...

