Volkswagen leidet immer noch unter einem Teilemangel. Der Auftragsbestand wird nur langsam abgebaut, was die Liquidität belastet. Equinor konnte 2022 seinen letzten Rekordgewinn fast verdoppeln. Nach Beginn der Sanktionen gegen Russland ist der Energiekonzern zum größten Gaslieferanten für Europa aufgestiegen. Kein Happy End für Ionos. Die hohe Bewertung und die gravierende Schwäche der Bilanz sorgen für ein geringeres Interesse an dem IPO.Der Aktienhandel in Asien ist am Mittwochmorgen gemischt. Die chinesischen und japanischen Aktienmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...