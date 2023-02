Nach Darstellung von SMC-Research macht sich in den Zahlen von Ringmetall die konjunkturelle Abkühlung bemerkbar, Umsatz und EBITDA könnten in 2023 in etwa auf dem Vorjahreswert liegen oder auch ein Stück zurückgehen. Positive Impulse werden aber, so SMC-Analyst Holger Steffen, von weiteren angestrebten Akquisitionen ausgehen.

Ringmetall spüre laut SMC-Research aktuell die Auswirkungen der konjunkturellen Abkühlung. Im Schlussquartal 2022 habe der Umsatz deswegen moderat unter dem Vorjahreswert gelegen, das EBITDA sei sogar deutlich zurückgegangen. Auf Gesamtjahresbasis seien die Erlöse aber immer noch um 23,8 Prozent auf 213,3 Mio. Euro gestiegen und das EBITDA habe sich geringfügig, um 3,6 Prozent auf 27,6 Mio. Euro, verbessert.

Die schwierigen Rahmenbedingungen und die daraus resultierende Verunsicherung der Kunden seien trotz eines nach Unternehmensangaben guten Starts in 2023 immer noch spürbar, weshalb das Management relativ breite Prognosespannen für den Umsatz (195 bis 220 Mio. Euro) und das EBITDA (22 bis 28 Mio. Euro) ausgegeben habe. Eine im Januar gemeldete Akquisition sei da schon einkalkuliert, weitere angestrebte Übernahmen aber noch nicht. Die Gesellschaft befinde sich bereits in vielversprechenden Gesprächen und gehe davon aus, dass 2023 ein gutes Jahr für Übernahmen werde.

Die Analysten haben diese bereits einkalkuliert und sehen sich durch die Verlautbarungen in ihrer Vorgehensweise bestärkt, weswegen sie mit diesem Update nur ihre Schätzungen zur organischen Entwicklung etwas vorsichtiger gestaltet haben. Das Kursziel habe sich damit von 7,00 auf 6,50 Euro reduziert, zeige damit aber weiterhin ein großes Aufwärtspotenzial für die Aktie an, was durch die moderate Bewertung mit einem geschätzten KGV23 von lediglich 12,7 untermauert werde, das KGV24 taxieren die Analysten sogar nur auf 9,7. Sie bestätigen daher ihr Urteil "Buy".

