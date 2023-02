Siltronic-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So kann der Kurs satte rund zwei Prozent zulegen. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Siltronic-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund 0,1 Prozent. Bei 85,85 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...