Der französische Energiekonzern wird eine Schlussdividende von 0,74 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 an seine Investoren ausschütten - die Zahlung erfolgt am 3. Juli 2023 (Ex-Dividenden Tag ist der 21. Juni 2023). Damit wird die Dividende im Vergleich zu den drei Zwischendividenden (0,69 Euro), die bisher für das Jahr 2022 bezahlt wurden, um 7,25 % erhöht. Die Gesamtdividende für 2022 liegt damit bei 2,81 Euro, nachdem für 2021 noch 2,64 Euro bezahlt wurden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 57,95 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,85 %. Im Dezember 2022 wurde darüber hinaus eine Sonderdividende über 1 Euro an die Aktionäre bezahlt. Nun plant man eine Anhebung der Zwischendividenden für 2023 auf 0,74 Euro und will zudem im ersten Quartal 2023 eigene Aktien für rund 2 Mrd. $ zurückkaufen.



Im vierten Quartal 2022 stand ein Gewinn von 3,3 Mrd. $ in den Büchern. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn von 7,6 Mrd. $ nach einem bereinigten Gewinn von 6,8 Mrd. $ im Jahr zuvor. Der Umsatz betrug 64 Mrd. $ (Vorjahr: 55,3 Mrd. $). Sieht gut aus!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



