Die United-Internet-Tochter Ionos startet heute in Frankfurt an der Börse. Die Aktie verbucht knapp eine halbe Milliarde Euro Emissionsvolumen. Was sollten Anleger tun? An der Frankfurter Börse ist heute der erste Börsengang des Jahres gestartet - und es ist gleichzeitig der bislang weltweit größte des Jahres 2023: Die United-Internet-Tochter Ionos macht den Auftakt mit einer knapp 0,5 Milliarden Euro schweren Emission. Der Webdienstleister startet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...