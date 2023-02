Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Basierend auf dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 mit einem voraussichtlichen Konzern-EBIT von 17,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 9,4 Milliarden Euro), hat der Vorstand der Hapag-Lloyd AG (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) soeben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 63,00 Euro pro Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 35,00 Euro pro Aktie), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

