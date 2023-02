Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie allgemein erwartet, hat die FED am 1. Februar den Leitzinskorridor erneut angehoben - und zwar "nur" um 25 Basispunkte auf 4,50% bis 4,75%, so die Analysten der Helaba.Damit sei sie nach Einschätzung der Analysten noch 25 Basispunkte vom wahrscheinlichen Zinsgipfel entfernt, auch wenn die Notenbanker im Dezember mehrheitlich ein etwas höheres Ende des Zinszyklus in Aussicht gestellt hätten. Ein Viertelpunkt mehr oder weniger sei aber letztlich nicht entscheidend. Es sehe derzeit so aus, als würde sich die FED nun in der Phase des "finetuning" befinden, das Ende des Straffungszyklus nahe. Das Risiko, dass deutlich höhere Leitzinsen erforderlich sein könnten, um die Inflation zu stoppen, sei gesunken, trotz der bislang relativ robusten Konjunktur. Auch die Gefahr eines geldpolitischen Überschießens, bedingt durch die "langen und variablen" Verzögerungen, mit denen die Geldpolitik wirke, sei geringer geworden. ...

