München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Bei der K+S Gruppe handle es sich um ein international ausgerichtetes Rohstoffunternehmen mit Produktionsstätten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Vertriebsstandorten in Asien. K+S vertreibe unter anderem Düngemittel auf nahezu allen Kontinenten. Darunter falle beispielsweise die Düngung von Weizenfeldern in Europa, von Reisterrassen in Asien, aber auch Kaffeeplantagen in Südamerika. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...