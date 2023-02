(shareribs.com) London 08.02.2023 - Brent- und WTI-Rohöl zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Die Investoren halten sich zurück, nicht zuletzt, da Fed-Chef Powell am Dienstag für Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik sorgte. Das API meldete einen Bestandsrückgang. Laut American Petroleum Institute sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,184 Mio. Barrel zurückgegangen. ...

