Newmont hat ein Übernahmeangebot über 16,9 Mrd. Dollar für Newcrest Mining vorgelegt. Kommt der weltgrößte Goldproduzent damit durch oder gibt es noch Hindernisse. Ein Einschätzung von Rick Clark, der einst selbst ein Milliardenverkauf im Mining gelang.

Newcrest-Aktionäre wollen mehr Geld sehen

Am Wochenende wurde bekannt, dass Newmont, der weltgrößte Goldproduzent, 16,9 Mrd. Dollar für Newcrest Mining bietet. Die US-Amerikaner wollen nur in Aktien zahlen, doch das kommt nicht wirklich gut an. Das erste Feedback von Newcrest-Investoren war negativ und auch einige Analystenäußerten sich zurückhaltend und haben eine neutrale Haltung zu Newmont eingenommen, wie beispielsweise BMO oder RBC. Selbst ein zweiter Bieter wird nicht ausgeschlossen, gerüchteweise soll es sich um Barrick Gold handeln. Die Aktie der Australier bewegte sich schließlich noch im vergangenen Frühling auf deutlich höherem. Rick Clark, heute CEO von Montage Gold, hat einst selbst einen Milliardenverkauf eingefädelt. Der Geologe baute in den Nullerjahren Red Back Mining auf und verkaufte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...