Linz (www.anleihencheck.de) - Wie in Tschechien vergangene Woche könnten die Leitzinsen in Polen ebenfalls unverändert bleiben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch hier setze die Polnische Zentralbank darauf, dass der Zenit in der Teuerung bereits überschritten sei und der Leitzinssatz bei 6,75% gerechtfertigt sei. Es bleibe abzuwarten, ob die Währungshüter recht behalten würden. In den vergangenen Wochen habe die polnische Währung etwas an Wert verloren und notiere aktuell bei knapp 4,75 unter Banken. (08.02.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...