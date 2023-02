München (www.fondscheck.de) - Die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG hat Gerhard Schedl (61) zum Wertpapierspezialisten ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Schedl verstärkt ab dem 1. Februar dieses Jahres das Team in München, das der Leitung von Frank Dirksen untersteht. Nach Anna Trinkenschuh und Christian Gombert ist es bereits der dritte neue Mitarbeiter innerhalb weniger Monate. ...

