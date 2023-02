Der US-amerikanische Fahrzeughersteller Shyft will 16 Millionen Dollar in sein Werk in Charlotte in Michigan investieren, um dort zukünftig auch die Nutzfahrzeuge seiner Marke Blue Arc EV Solution vom Band rollen zu lassen. In dem Werk sind derzeit sieben Produktionslinien angesiedelt, einschließlich begehbarer Lieferwagen, Wohnmobil-Fahrgestelle und Fahrgestelle für Arbeitsfahrzeuge. Mit der Erweiterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...