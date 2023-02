Mit dem CARL (Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems) ist in Aachen ein Forschungszentrum für Batterien und Leistungselektronik entstanden. Das Ziel der Forschung sind neue Materialien, effizientere Produktionsprozesse und kürzere Markteinführungszeiten. Die RWTH Aachen und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen ...

