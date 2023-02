(shareribs.com) New York 08.02.2023 - Der Absatz von Cannabis ist in den USA im Dezember 2022 leicht gestiegen. Insgesamt dürfte in den elf wichtigsten Märkten ein Volumen von 1,68 Mrd. USD erreicht worden sein. Wie die Analysten von BDSA jüngst mitteilten, ist der Absatz von Cannabis in den USA im Dezember um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert. Dabei war vor allem in den Märkten im Osten ...

