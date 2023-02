Die Reederei Hapag Lloyd erhöht die Dividende deutlich auf 63 Euro je Aktie. Nach der Ankündigung schießt die Aktie nach oben und Anleger erhalten nach dem Kurssprung trotzdem noch 25,7 Prozent Dividendenrendite. Was sie aber jetzt beachten müssen. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd schüttet nach einem Rekordjahr mehr als elf Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Denn Hapag-Lloyd profitiert vom Boom in der Container-Schifffahrt. Der Vorstand will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...