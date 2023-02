DJ Totalenergies erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies will die Aktionäre an der guten Entwicklung des vergangenen Jahres beteiligen. Der französische Ölkonzern kündigte eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm an. Im vierten Quartal wurde das Ergebnis allerdings von einer Abschreibung auf das Russland-Geschäft belastet.

Die Zwischendividende soll um 7 Prozent auf 0,74 Euro je Aktie steigen, womit die Jahresdividende um 6,5 Prozent auf 2,81 Euro je Anteil zulegt. Im ersten Quartal will der Konzern eigene Aktien im Volumen von 2 Milliarden Dollar zurückkaufen. Totalenergies bestätigte, 2023 eine Ausschüttungsquote von 35 bis 40 Prozent anzustreben.

Im vierten Quartal sank der Nettogewinn auf 3,26 von 5,84 Milliarden US-Dollar. Totalenergies nahm eine Belastung in Höhe von 4,1 Milliarden Dollar wegen der Dekonsolidierung seines Anteils an dem russischen Gasproduzenten Novatek auf die Bücher. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 7,56 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr kletterte der Gewinn um 28 Prozent auf über 20 Milliarden Dollar.

Im laufenden Jahr strebt der Konzern Investitionen in Höhe von 16 bis 18 Milliarden Dollar an. Davon sollen 5 Milliarden Dollar in Energieträger mit einem niedrigen CO2-Ausstoß fließen.

