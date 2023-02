Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach dem fulminanten Jahresstart mit insgesamt EUR 39,7 Mrd. an EUR-Benchmarkemissionen (46 Deals) und EUR 1,35 Mrd. an EUR-Subbenchmarkemissionen (fünf Deals) ist es vergangene Woche mit den anstehenden Zentralbankentscheidungen der FED, der Bank of England und der EZB am Primärmarkt deutlich ruhiger geworden, so Melanie Kiene, CIIA, und Stefan Rahaus von der NORD/LB. ...

