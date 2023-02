Der britische Tankstellenbetreiber Motor Fuel Group (MFG) investiert in diesem Jahr 50 Millionen Pfund in den Aufbau neuer HPC-Hubs für Elektroautos. Dadurch werden 2023 neue 360 neue Hochleistungslader hinzu kommen. Pro Standort werden vier bis acht 150-kW-Ladepunkte installiert, ergänzt um Ladegeräte mit über 300 kW Leistung. Bislang hat MFG 54 HPC-Hubs mit insgesamt 271 Ladepunkten in Betrieb. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...