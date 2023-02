Nicht nur Elon Musks Twitter-Orgien haben der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. Auch Preissenkungen und zurückgehende Produktionszahlen in China setzten der Zuversicht der Aktionäre schwer zu. Zuletzt konnte das Papier sich aber wieder schwer erholen, und das vielleicht nicht zu Unrecht.Aktuell mehren sich bei Tesla (US88160R1014) wieder freundlichere Indikatoren. So hat der Konzern in den USA die Preise für sein Model Y wieder angehoben, nachdem diese erst vor wenigen Wochen nach unten korrigiert wurden. Je nach Ausstattung werden nun wieder bis zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...