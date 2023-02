Mutares hat einen weiteren Zukauf in trockene Tücher gebracht: Die Beteiligungs-Gesellschaft aus München hat die Übernahme von Palmia Oy von der Stadt Helsinki abgeschlossen. "Das Unternehmen wird als neues finnisches Plattforminvestment das Segment Goods & Services stärken", so Mutares am Mittwoch. Die 2015 gegründete Palmia Oy bietet Lebensmittel-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...