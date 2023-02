Nach den jüngsten Pleiten am Kryptomarkt setzt die SEC Geschäfte mit Kryptowährungen und -Assets auf die Top-Liste ihrer Prüfungsschwerpunkte für 2023. Damit folgt Behördenchef Gary Gensler den Rufen nach einem strengeren Umgang mit der Branche. Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat ihre Prüfungsschwerpunkte für 2023 bekannt gegeben. Das tut sie jedes Jahr - auch um aktuelle Risiken am US-Kapitalmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...