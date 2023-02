Hannover (www.anleihencheck.de) - Neue Handelswoche, neues Glück: So oder so ähnlich lässt sich die neue Emissionswelle seit Montag verbal einleiten, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA von der NORD/LB.Um die EZB-Sitzung herum habe es nicht viel Berichtenswertes gegeben. Immerhin habe das Land Berlin noch am Freitag für eine Nachhaltigkeitsanleihe mandatiert. Wir hatten Ende Januar bereits auf deren neues Nachhaltigkeitsprogramm Bezug genommen, welches sie im Rahmen eines Investorcalls vermarktet haben, so die Analysten der NORD/LB. Nun habe es am Montag den passenden Bond (ISIN DE000A3MQYP1/ WKN A3MQYP) dazu gegeben: EUR 750 Mio. (WNG) mit zehnjähriger Laufzeit als ESG-Anleihe. Die Guidance sei mit ms +1 Bp area angesetzt worden bzw. dürfe als ein gewisses Herantasten an den fairen Spread interpretiert werden. Die Bücher hätten sich sogar bei ms -2 Bp noch erheblich gefüllt (Ordervolumen: EUR 5,25 Mrd.). Nachhaltigkeitsanleihen würden sich bekanntlich dadurch auszeichnen, dass ihre Emissionserlöse grünen und sozialen Ausgaben zugeordnet würden. Dies gelte auch im Berliner Landeshaushalt. Im Rahmen seiner Strategie beabsichtige das Land Berlin, die Finanzierung der nachhaltigen Transformation der Hauptstadt zu begleiten. ...

