Die Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) gibt drei strategische Ernennungen zur Verstärkung des Führungsteams in Deutschland bekannt. Zum 01.01.2023 wurden Tanya Waeber zur Leiterin des Bereichs Cyber Insurance, Ralf Rebetge zum Leiter des Bereichs Financial Lines und Sebastian Vogel zum Leiter des Bereichs Casualty ernannt. Tanya Waeber übernahm die Verantwortung für die neu aufgestellte Einheit Cyberversicherung. Sie verfügt über mehr als zwölf Jahre internationaler Expertise in der Industrieversicherung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...