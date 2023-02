Die verheerenden Erdbeben in der Türkei haben auch an den Kapitalmärkten Folgen: der Börsen-Handel in Istanbul wurde nach schweren Verlusten heute ausgesetzt, nachdem türkischen Aktien zuvor regelrecht crashten. Türkei: Nach Crash wird Handel türkischer Aktien ausgesetzt Die türkische Börse hat zum ersten Mal seit 24 Jahren den Aktien-Handel ausgesetzt, nachdem zwei verheerende Erdbeben zu einem ...

