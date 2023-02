Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die jüngsten Rückschläge am Aktienmarkt können der ETF-Nachfrage nichts anhaben, so die Deutsche Börse AG."Der positive Trend bei den Umsätzen hält an", berichte Hubert Heuclin von BNP Paribas. "Es wird viel gekauft." Auch Frank Mohr von der Société Générale melde überdurchschnittliche Umsätze mit einem klaren Käuferüberhang. Am vergangenen Donnerstag sei der DAX mit 15.520 Punkten auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert. Seitdem schwächele der Index etwas, am Dienstagmittag stehe er bei 15.363 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...