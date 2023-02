Aktivistische Investoren kaufen sich in Unternehmen ein und drängen auf Veränderungen. Ihr Ziel: in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Wer die Investoren sind, warum sie 2023 besonders aktiv sein werden und wo Anleger kräftig mitverdienen können Vorstände fürchten sie. Behörden beobachten sie. Und für Sie als Anleger sind sie vielleicht das Beste, was Ihnen 2023 passieren könnte. Praktisch über Nacht schleusen sich aktivistische Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...