Als einer der ersten Anbieter ermöglicht das Düsseldorfer Technologie-Unternehmen tick Trading Software den Nutzern seiner Handelsplattform die Unterstützung von EUREX Next Generation ETD Contracts, einer Business Initiative der Deutschen Börse



Düsseldorf, 08. Februar 2023 - Die tick Trading Software AG macht ihrem Ruf als einer der führenden Anbieter von innovativen Handelssystemen erneut alle Ehre, wie sie derzeit im Zusammenhang mit dem aktuellen EUREX Release "Next Generation ETD Contracts" beweist. Als eines der ersten mit dem Projekt betrauten Unternehmen ermöglicht tick-TS ihren Kunden die Unterstützung des neuen Contract Identification Concept der EUREX.



"Wir sind stolz darauf, diese so anspruchsvolle Aufgabe bereits jetzt, weit vor dem geplanten Einführungstermin Ende März, erfüllt zu haben und unsere Kunden auf diese Weise schon zu diesem frühen Zeitpunkt für diese Revolution im Eurex-Derivate-Handel fit machen zu können", erklärt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG. Mit dem Release "Next Generation ETD Contracts" (ETD steht für Exchange Traded Derivatives) führt die EUREX ein neues Contract Identification Concept ein, welches ermöglicht, auf Produktebene mehr als einen Verfall pro Monat definieren zu können (sub-monthly contracts). Damit können etwa alle EURO-STOXX-50-Optionen (OESX, OES1, OES2, OES4 und OMSX) zu einem einzigen Produkt OESX zusammengeführt werden. Desweiteren wurde hiermit die Basis für "Daily Expiring" MSCI Futures sowie physikalisch erfüllten Single Stock Futures geschaffen, die die Einführung neuer Strategien und Calendar Spreads ermöglichen. Zulfukar Olgar, Projektverantwortlicher der tick Trading Software AG ergänzt: "Eine der größten Herausforderungen des umfangreichen Projekts bestand darin, dass das neue Release zum Großteil erhebliche Änderungen in allen für den Handel und der Abwicklung relevanten Logiken für das von uns betriebene Handelssystem beinhaltete". So wirkte sich die Einführung von untermonatlich verfallenden Kontrakten auf Produktebene auf die Handels-, Clearing-, Reconciliation- und Risikomanagementebenen des von tick-TS zur Verfügung gestellten TBMX-Systems aus. Dies erforderte ein neues Konzept für die Darstellung und Identifikation von EUREX-Kontrakten in sämtlichen Schnittstellen.



Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A0LA304, Kürzel: TBX) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.



