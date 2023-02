Wien (www.fondscheck.de) - Der britische Vermögensverwalter Redwheel, vormals RWC, hat einen eigenen Nachhaltigkeitsrahmen namens Greenwheel gegründet, so die Experten von "FONDS professionell"."Damit werden nachhaltige Anlagelösungen, die der wachsenden Kundennachfrage entsprechen, gefördert und ausgebaut", erkläre das Fondshaus in einer Pressemitteilung. Die neue Einheit werde die Investmentteams von Redwheel in jeder Phase des Produktlebenszyklus beraten und mit unabhängigem Research, Nachhaltigkeitsstrategien und Kundenperspektiven unterstützen. ...

