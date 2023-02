Obwohl die Credit Suisse am Mittwoch die Kaufempfehlung für HelloFresh gestrichen hat, legt die Aktie des Kochboxenversenders deutlich zu. Mit einem Plus von rund sieben Prozent führt das Papier den MDAX an. Trotz kurzfristig drohender Probleme sind die langfristigen Aussichten für das Unternehmen intakt.In der Studie vom Mittwoch senkte die Credit Suisse das Kursziel für HelloFresh von 58 auf 29 Euro und strich zudem die Kaufempfehlung. Aktuell empfiehlt die Bank die Aktie zu "Halten". Langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...