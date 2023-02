Die gemeinsamen Anstrengungen zielen darauf ab, unter dem Dach des Europäischen Komitees für Normung die Standards für den Datenaustausch schneller auf den Weg zu bringen und die Entwicklung interoperabler Ökosysteme für den Datenaustausch zu fördern.

Das französische Technologieunternehmen Dawex, das deutsche Forschungsinstitut Fraunhofer ISST sowie die niederländische Forschungsorganisation TNO gaben heute bekannt, dass sie sich auf das Mitangebot eines Workshop-Programms des Europäischen Komitees für Normung (CEN) über vertrauenswürdige Datentransaktionen geeinigt haben und somit einen Standardisierungsprozess einleiten.

Öffentliche und private Organisationen, Großunternehmen und KMUs nutzen die Datenexplosion um sich wirtschaftlichen, umwelttechnischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen und vertreiben, erschließen und teilen zunehmend Daten in aufstrebenden Datenökosystemen. Man geht davon aus, dass Datentransaktionen in den kommenden Jahren exponentiell zunehmen und somit klare Bezugssysteme für die Organisation eines vereinfachten und sicheren Datenaustauschs unter der Einhaltung regulatorischer Vorgaben erforderlich machen. Vertrauen ist ein Grundpfeiler des Datenaustauschs, da es die Bindung festigt und die Zusammenarbeit zwischen allen Parteien vorantreibt, die in Datentransaktionen eingebunden sind.

Für ein besseres Verständnis des Geltungsbereichs sowie der Bedeutung des Ausdrucks "Vertrauenswürdige Datentransaktion" und um künftigen Anforderungen für entsprechende Standardisierungsvorgaben vorzugreifen, wird ein Workshop-Programm des Europäischen Komitees für Normung aufgelegt werden. Eines der Ziele ist die Entwicklung von Terminologien, Konzepten und Mechanismen für gängige Elemente, beginnend mit der Grundlage für Vertrauensanker, um ein grundlegendes Verständnis für vertrauenswürdige Datentransaktionen zu schaffen, unabhängig von irgendwelchen strukturellen Entscheidungen oder technischen Umsetzungen.

Organisationen, die gerne am Programm teilnehmen möchten, können sich hier anmelden, während das CEN den Zeitplan für die Treffen und den Zeitrahmen für den Start offiziell festlegt.

"Die Vereinbarung zur Teilnahme am Angebot eines Workshop-Programms zur Vor-Standardisierung vertrauenswürdiger Datentransaktionen über das CEN, angestoßen von Dawex, dem Fraunhofer ISST und TNO, ist ein entscheidender Meilenstein um Stakeholder auf eine allgemeine normative Basis zu stellen, damit Datenaustausch über Organisationen, Branchen und Länder hinweg schneller vonstattengehen kann", meint Fabrice Tocco, Co-CEO von Dawex. "Wenn sich andere Organisationen der Initiative anschließen, werden die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit allen Anwendungsfällen dienen, in denen die Stakeholder Vertrauen zum Zweck des Datenaustauschs und der Verbindung von Datenräumen aufbauen müssen."

"Wir freuen uns über die aktive Teilnahme als Mitanbieter des Vor-Standardisierungsprogramms für vertrauenswürdige Datentransaktionen, das von Fraunhofer ISST, Dawex und TNO ins Leben gerufen wird. Dieses strukturbildende Programm wird Leitlinien für Organisationen erstellen, die leistungsstarke Datenräume in einer vertrauenswürdigen Datenwirtschaft schaffen möchten", meinte Prof. Dr.-Ing. Boris Otto, Vorsitzender der Fraunhofer ICT Group und Institutsleiter des Fraunhofer Instituts für Software- und Systemtechnik ISST.

Berry Vetjens, Managing Director a.i. ICT, Strategy and Policy bei TNO fügte hinzu: "Das Workshop-Programm für die Vor-Standardisierung vertrauenswürdiger Datentransaktionen wird die Entwicklung von Standards unterstützen und zu den Aktivitäten europäischer Initiativen wie dem Data Space Support Center beitragen, denn es wird eine gemeinsame Referenz-Grundlage vorgeschlagen werden."

Über Dawex

In der heutigen Wirtschaft, in der Daten ein Produkt mit unbegrenztem Potential, einem eigenen Wert und einer neuen Einkommensquelle darstellen, ermöglicht die Dawex-Technologie Organisationen die Schaffung neuer Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und im Hinblick auf die Anforderungen für Nachverfolgbarkeit und Sicherheit. Dawex ist das führende Technologieunternehmen für Datenaustausch, Daten-Marktplatz und Data Hub zur Koordination der Erhebung, des Vertriebs und Austauschs von Daten. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum 2020 als Technology Pioneer ausgezeichnet und ist aktives Mitglied von Gaia-X. Dawex wurde 2015 gegründet, der Hauptsitz ist in Frankreich mit Geschäftstätigkeit in Europa, Asien, Nordamerika und dem Mittleren Osten.

Über Fraunhofer

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Mehr als 30 000 Mitarbeitende, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Davon fallen 2,5 Milliarden Euro auf den Bereich Vertragsforschung. Das in Dortmund ansässige Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST leistet in den Abteilungen »Datenwirtschaft«, »Logistik« und »Gesundheitswesen« Spitzenforschung für den Digitalisierungsstandort Europa: Das Institut ist führender Initiator von nationalen und europaweiten Projekten und Initiativen, die auf einen souveränen Umgang mit der Ressource »Daten« abzielen.

Über TNO

https://www.tno.nl/en/

