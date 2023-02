Der Gasekonzern Linde verlässt die Frankfurter Börse und wird ab März nur noch in New York notiert sein. Was macht das mit der Aktie? Linde ist der größte Konzern im deutschen Leitindex DAX und verlässt den DAX Ende Februar. Nicht wenige Börsianer befürchten, dass die Aktie von Linde rund um den 27. Februar in schweres Fahrwasser geraten könnte. Grund: Große DAX-ETFs haben viele hunderte von Millionen Euro in Linde investiert - und müssen die Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...