IGP Advantag AG: Staffelstabübergabe bei BRH Generalplaner

Katharina Noll wird neue Geschäftsführerin des Berliner Architekturbüros

Zum 30. Firmenjubiläum geben die ehemaligen Inhaber Andreas Becher und Nikolaos Hatzijordanou den Staffelstab ab

Irene Hüttenrauch und Katharina Noll bilden nun neue Doppelspitze

Volle Frauenpower auf der Chef-Etage! Pünktlich zum 30jährigen Jubiläum der Berliner BRH Generalplaner GmbH, einer Konzerngesellschaft der IGP Advantag AG, geben die beiden ehemaligen Inhaber Andreas Becher und Nikolaos Hatzijordanou den Staffelstab ab. Die Leitung wird nun von Irene Hüttenrauch, die seit Juli 2021 als Geschäftsführerin tätig ist, und Katharina Noll, bereits seit 2005 Projektleiterin im Unternehmen, übernommen. Katharina Noll ist schon seit 1999 für das Architekturbüro tätig und kennt die Philosophie und auch die Mitarbeiter*Innen damit sehr gut. Zwischen 2012 und 2018 war sie für andere Gesellschaften tätig und wurde 2019 von Andreas Becher zurückgeholt.

Das Duo Hüttenrauch und Noll bringt umfassende Kenntnisse und Expertise aus über 25 Jahren Erfahrung mit. Irene Hüttenrauch war zuvor bei Zaha Hadid Architects in London, coop himmelb(l)au in Wien, OMA in Rotterdam und be architects in Berlin tätig. Katharina Noll war u.a. bei DMSW Architekten beschäftigt. Dieses Wissen wollen die beiden nun in ihrer Unternehmensführung nutzen. "Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen und Aufgaben, die mich in der neuen Position erwarten. Vor allen Dingen ist es mir aber wichtig, ein offenes Ohr für unsere Auftraggeber, Planungspartner und Kollegen zu haben. Trotz meiner neuen Leitungsposition möchte ich in den Projekten involviert sein und sie gemeinsam mit dem Team zum Erfolg führen," so Noll. Und Irene Hüttenrauch ergänzt: "Ich freue mich, dass wir diese Geschäftsführungsposition mit einer langjährigen Kollegin besetzen konnten. Jetzt werden wir gemeinsam daran arbeiten, dass unser Architekturbüro nachhaltig wächst."

"Nach dreißig Jahren ist es an der Zeit, den Staffelstab abzugeben und Platz für eine jüngere Generation zu machen, damit diese die nächsten Jahrzehnte der Firmengeschichte prägt. Mit Katharina Noll und Irene Hüttenrauch haben wir die perfekten Nachfolgerinnen gefunden, die mit ihrer Expertise und Kreativität das Büro zukunftsweisend leiten werden. Wir bleiben dem Unternehmen aber auch künftig verbunden und stehen den beiden neuen Geschäftsführerinnen beratend zur Verfügung.", erklären Andreas Becher und Nikolaos Hatzijordanou.

Zu den aktuellen Projekten von BRH Generalplaner zählt unter anderem das Wohnensemble an der Daumstraße in Berlin-Spandau mit insgesamt 286 Wohnungen. Für die städtische Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE wird derzeit in Berlin-Lichtenberg ein weiteres Projekt mit 169 Wohn-, 5 Gewerbeeinheiten und einer Kita realisiert. Außerdem hat das Architekturbüro für die Nassauische Heimstätte im Schönhofviertel von Frankfurt / Main die Ausführungsplanung für 389 Wohnungen übernommen. Gemeinsam mit IGP Advantag plant BRH Generalplaner zudem den Niedrigenergie-Bürostandort greenovation campus in Berlin-Zehlendorf. Dank weiterer Aufträge ist das Architekturbüro für die nächsten zwölf Monate voll ausgelastet.

ÜBER BRH GENERALPLANER

Neben Planungen für öffentliche und private Auftraggeber der Wohnungswirtschaft sowie dem Um- und Neubau von Gewerbeimmobilien gehört das Entwerfen von Gebäuden für die Forschung und Lehre zu den Kernkompetenzen des rund 40-köpfigen Teams von BRH Generalplaner. Durch jahrzehntelange Erfahrung und Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Fachingenieuren in allen Leistungsbereichen von Haustechnik, Tragwerksplanung, Bauphysik, Schallschutz und Brandschutz kann das Architekturbüro für die Auftraggeber einen reibungslosen Projektablauf sicherstellen und so größtmögliche Planungs- und Kostensicherheit erzielen.

ÜBER IGP ADVANTAG

Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). 1998 gegründet, verfügt die IGP Gruppe über langjährige Erfahrung und ein Netz von mehr als 400 hochqualifizierten Mitarbeitern und Partnern an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland.

Gegliedert sind die Geschäftsaktivitäten in die vier Säulen Initiate, Manage, Sustain und Invest. Dabei umfasst der Bereich Initiate die Identifikation, Entwicklung sowie Planung von Immobilienprojekten auch vor dem Hintergrund planungs- und baurechtlicher Sondersituationen. Die Säule Manage beinhaltet die Generalplanung, Projektsteuerung, Durchführung und Bauleitung einschließlich der Objekt- und Bauüberwachung unter Verwendung modernster digitaler Prozesse und der eigenen BIM-Anwendung [überbau]. Um das umfassende und wissensgetriebene Geschäftsmodell weiter auszubauen und sich zusätzliche Expertise zu sichern, erfolgt im Rahmen der Invest-Strategie die gezielte Beteiligung an baunahen innovativen Dienstleistungsunternehmen, darunter namhafte Architektur- und Sachverständigenbüros, aber auch Experten für Transformations- und Prozessoptimierung, Fördermittel sowie Softwareexperten mit eigener BIM-Software. Die Säule Sustain mit dem Schwerpunkt auf Klimaschutz, Green Building und Emissionshandel ergänzt das Geschäftsmodell um weitere zukunftsweisende Unternehmensbereiche. Insgesamt adressiert das Unternehmen mit seinem Portfolio langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung.

