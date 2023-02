Am 23.02.2023 dreht sich auf der Plattform DKM365 alles um das Thema Cyberversicherung. Der Digitalkongress Cyberversicherung startet ab 9:00 Uhr mit einem vielseitigen Programm. Aufgegriffen werden dort die aktuelle Cyberlage, Trends und Produkte in der Cyberversicherung, präventive Cyberstrategien sowie Strategien im Falle von Cybererpressung. Es gibt außerdem einen Ausblick auf das Jahr 2023. Natürlich kommt auch zur Sprache, was speziell für Maklerinnen und Makler derzeit in Sachen Cyberversicherung ...

