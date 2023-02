Cancom springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn der Kurs liegt derzeit rund drei Prozent im Plus. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Geht es bei Cancom jetzt so richtig los?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 29,84 EUR markiert. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Aus diesem Blickwinkel ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...