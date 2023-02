EQS-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Research Update/Studienergebnisse

Kalamazoo Resources Limited: Goldprojekt Ashburton - Unabhängige Mineralressourcenschätzung - Erhöhung des Goldgehalts um 24 % auf 2,7 g/t Au in der Lagerstätte Mt. Olympus (Zusammenfassung)



Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "das Unternehmen") meldet, dass eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE", Mineral Resource Estimate) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Ashburton ("AGP" oder "das Projekt"), das sich 40 km südlich der Stadt Paraburdoo in der Region Pilbara im australischen Bundesstaat Western Australia befindet, abgeschlossen wurde.

Wichtigste Punkte

Eine unabhängige Mineralressourcenschätzung (" MRE ", Mineral Resource Estimate) wurde für das Goldprojekt Ashburton abgeschlossen. Die Ressource umfasst jetzt 16,2 Mio. Tonnen mit 2,8 g/t Au für 1,44 Mio. Unzen.



Erhebliche Steigerung der Unzen um 68 % in der Lagerstätte Zeus. Dies führte für die Lagerstätten "Zoe Trend" (die West Olympus, Mt. Olympus und Zeus umfassen) zu einer Zunahme auf insgesamt 1,19 Mio. Unzen. Optimierte Grubenumrisse wurden verwendet, um die gesamte Ressource in Tagebau- und Untertage-Ressourcen einzugrenzen, was die aktuellen Standards widerspiegelt, die angewandt werden, um den Test der begründeten Aussichten auf einen Abbau zu bestehen.



Als Ergebnis dieser Arbeiten wurden zusätzliche Bohrziele unterhalb der aktuellen Tagebauressource bei West Olympus/Mt. Olympus identifiziert, die das Potenzial für eine weitere Aktualisierung der Ressource im Jahr 2023 bieten.



Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien auf der Grundlage der aktualisierten Ressource werden die Entwicklungsaktivitäten auf dem Goldprojekt Ashburton beschleunigen. Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte zeigt Überschneidung des optimierten Grubenumrisses in der neuen Ressourcenschätzung mit der Topografie bei Mt. Olympus.

Paul Adams, Executive Director von Kalamazoo und Leiter des Goldprojekts Ashburton, sagte heute: "Der Abschluss einer unabhängigen MRE für das Goldprojekt Ashburton stellt einen wichtigen Meilenstein für Kalamazoo dar. Wichtig ist, dass die Hauptlagerstätte, Mt. Olympus, aufgrund der neuen Interpretation jetzt einen deutlich höheren Gehalt aufweist. Die bei Mt. Olympus optimierte, auf den Grubenumriss beschränkte Ressource beläuft sich jetzt auf über 800.000 Unzen, wobei die zusätzliche Mineralisierung möglicherweise für den Untertagebau geeignet ist. Die vorläufigen Optimierungsarbeiten, die im Rahmen unserer frühen Entwicklungsstudien an der neuen Ressource durchgeführt wurden, geben uns das nötige Vertrauen, die Projektentwicklungsaktivitäten fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der neuen Schätzung und der frühen Entwicklungsarbeiten in unser Arbeitsprogramm für 2023 einfließen zu lassen."

Das Goldprojekt Ashburton wurde im August 2020 von Northern Star Resources Limited (ASX: NST) ("Northern Star") erworben und war ein wichtiger Schwerpunkt des Goldexplorationsprogramms des Unternehmens in Western Australia. Die MRE wurde von dem unabhängigen technischen Berater CSA Global Pty Ltd ("CSA") erstellt und basiert auf Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drilling) und Diamantkernbohrungen (Diamond Drilling) mit einer Gesamtlänge von 324.804 Metern (11.428 Bohrlungen), die bis zum 8. Mai 2022 niedergebracht wurden, dem Stichtag für die Aufnahme der Ergebnisse in die Datenbank der Ressourcenbohrungen. Die aktualisierte MRE beläuft sich jetzt auf 16,2 Mio. Tonnen mit 2,8 g/t Au bzw. 1,44 Unzen; Rundung der Schätzung auf die nächsten 10.000 Tonnen und 1.000 Unzen gerundet.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

