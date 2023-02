Der Januar lief für Tesla in China zwar nicht sonderlich gut; trotzdem war es aber ein verhältnismäßig guter Monat. Die Anleger sollten zudem nicht vergessen, dass Teslas Werk in Schanghai immer noch mehrere Regionen beliefert. Am Freitag erfuhren die Anleger von der China Passenger Car Association (CPCA), dass der Großhandelsabsatz der in China produzierten Tesla-Fahrzeuge im Januar im Vergleich zum Vormonat um 18 Prozent gestiegen ist. Damit übertraf Tesla die gesamte E-Fahrzeug-Branche, die ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...