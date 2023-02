Nachdem am Freitag ein überzogener Crash über den Edelmetall-Markt tobte, kehrt nun auch in Platin seit Montag wieder Ruhe ein. Aktuell notiert Platin bei 978 USD.Schon im heute Morgen publizierten Bericht von NTG24 vertraten wir die Auffassung, dass die gestrige Rede des FED-Vorsitzenden Powell im Economic Club of Washington DC nach den sehr starken US-Wirtschaftsdaten aufgekommene Anlegerbefürchtungen einer künftig erneuten Forcierung weiterer Zinserhöhungen erst einmal wieder gemindert haben dürfte. Denn in diesem mit ihm geführten Interview gab ...

