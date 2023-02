Darauf hat die Börse gewartet: Der Bayer-Konzern bekommt einen neuen Chef - der seit Langem stark in der Kritik stehende Werner Baumann verlässt das Unternehmen zum 1. Juni. Neuer CEO wird William Anderson. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Die Bayer-Aktie dreht auf.Anderson war zuletzt als Chef der Pharma-Sparte von Roche tätig. Er tritt am 1. April in den Vorstand von Bayer ein und wird zunächst mit Baumann zusammenarbeiten, heißt es. Baumann wird ...

