Der Zusammenhalt des Westens bröckelt im Übrigen nicht allein bei uns. Die Türkei und Ungarn betreiben eine Schaukelpolitik zwischen Ost und West. In Italien und Schweden sitzen Rechtsradikale entweder in der Regierung oder stützen sie. In Tschechien und der Slowakei sind bedeutende Teile der Bevölkerung eher russlandfreundlich. Die Allianz zwischen Deutschland und Frankreich ist fragil. Und was aus den USA wird, muss sich nach den Präsidentschaftswahlen zeigen.



Die Solidarität der Regierenden mit der Ukraine wird brüchig bleiben, wenn die Regierten sie nicht mittragen.



